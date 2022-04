5/19 ©Ansa

Nonostante il Comune non abbia autorizzato gli eventi in strada, alcuni 'blocos de rua' (gruppi musicali stradali) si sono riversati lo stesso lungo le vie dei quartieri di Rio, parallelamente alle sfilate nel Sambodromo, in concomitanza con l'arrivo in città di decine di migliaia di turisti provenienti da vari Stati del Paese, come San Paolo, Minas Gerais e Paranà