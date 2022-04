Gerusalemme: nuovi scontri sulla Spianata delle Moschee

Sesto giorno di scontri

approfondimento

I motivi del conflitto tra Israele e Palestina

E' il sesto giorno consecutivo di incidenti nella sito religioso sacro sia per gli ebrei che per i palestinesi. Alla luce di queste tensioni, Israele ha ordinato la chiusura dei valichi con la Cisgiordania dal pomeriggio di ieri, in concomitanza con la fine della Pasqua ebraica. Nella notte tra giovedì e venerdì altri quattro razzi erano stati lancati su Israele dalla Striscia di Gaza, dopo l’attacco missilistico di martedì da parte di Israele, in risposta al razzo lanciato lunedì scorso da Gaza.