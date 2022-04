Medvedev: default russo potrebbe diventare default Europa

"Bene, allora provalo"

Ribattendo alle parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Dmitrij Medvedev ha osservato: "Beh, ci provi", ha scritto su Telegram citato dalla Tass. Secondo Medvedev "il sistema finanziario dell'Unione europea non è molto stabile e la gente sta perdendo fiducia". Inoltre, le autorità dell'Unione europea dovrebbero aspettarsi "una forte gratitudine da parte degli europei per l'iperinflazione che non può essere attribuita ai vili russi, per la mancanza di alimenti primari nei negozi e per l'afflusso di rifugiati che provocherà un'ondata di crimini". Medvedev avrebbe poi accusato la presidente della Commissione Europea di avere avuto l'obiettivo della bancarotta di Mosca come "il piano segreto dei masochisti di Bruxelles". La questione, aggiunge, "non riguarda più la sofferenza di persone esauste, non la fine di un'operazione militare speciale, non la pace tanto attesa in Ucraina, ma il default della Russia".