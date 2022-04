Covid, in Austria da domani no mascherina in negozi e fine 'regola 3g'

La regola 3G



La 'regola 3G' (vaccinato, guarito nei sei mesi o con tampone) nella gastronomia e nei grandi eventi sarà revocata. Vienna, che in passato era più rigorosa rispetto a quanto stabiliva il governo federale, sosterrà ampiamente le nuove regole. Da sabato nella capitale cadrà anche la 'regola 2G' (vaccinato o guarito) nella gastronomia e nello sport ma per le visite negli ospedali e nelle case di cura sarà necessario un tampone molecolare non precedente alle 48 ore. Infine, la validità del green pass sarà estesa a 365 giorni (prima erano 270) ma solo con la dose booster. Il ministro della salute Johannes Rauch (Verdi), ha detto: "Chiunque sia stato vaccinato tre volte può andare in vacanza spensierato".