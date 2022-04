Una nuova politica di ferro contro chi arriva illegalmente e contro i trafficanti. Il ministro dell'Interno Patel: "Una volta in Ruanda, assistenza e aiuti per cinque anni" ascolta articolo Condividi

Decine di migliaia di richiedenti asilo arrivati nel Regno Unito illegalmente potranno essere deportati in Ruanda. Lo ha annunciato il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson spiegando il piano del suo governo per "salvare un numero infinito di vite" dai trafficanti di esseri umani che stanno trasformando la Manica in un "cimitero marino". Il premier ha anche dichiarato che da oggi sarà la Royal Navy, e non più la Border Force, a controllare le operazioni sulla Manica, in modo da fermare le piccole imbarcazioni e barconi di migranti. Gli immigrati illegali potranno inoltre essere incriminati e ai trafficanti potranno essere comminate pene pesanti fino all'ergastolo.

Johnson: "Approccio innovativo per asilo legale e sicuro" vedi anche Guerra Ucraina, Johnson a Kiev: “Londra invierà nuovi aiuti militari" Il piano di Johnson è stato già definito "crudele" dalle organizzazioni umanitarie. Il primo ministro dal canto suo ha però parlato di una partnership siglata con il Ruanda su migrazione e sviluppo economico che prevede che "chiunque sia arrivato nel Regno Uniti dal primo gennaio ora potrà essere trasferito" nel Paese. Per il premier si tratta di "un approccio innovativo, spinto dal nostro impulso umanitario e reso possibile dalle libertà concesse dalla Brexit, che fornirà vie legali e sicure per l'asilo". Johnson ha precisato che l'accordo con il Paese africano non ha limiti di numeri e che il Ruanda "ha la capacità di ospitare decine di migliaia di persone negli anni a venire". "Noi siamo convinti - ha affermato Johnson - che il nostro piano rispetti a pieno i nostri obblighi internazionali ma nonostante questo ci aspettiamo dei ricorsi legali e se questo Paese è considerato debole verso l'immigrazione illegale da alcuni nostri partner è a causa di una schiera di avvocati politicizzati che per anni ha fatto affari ostacolando le deportazioni e limitando l'azione del governo".