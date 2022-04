Elezioni Francia, 10 giorni al voto: sfida serrata tra Macron e Le Pen

Il presidente uscente punta a difendere le rinnovabili, in particolare l'eolico, visitando un importante centro di produzione. La sfidante nelle prossime ore si muoverà tra interviste tv e comizi. Tre sondaggi danno ancora in vantaggio Macron

Sempre più serrata la sfida elettorale in Francia . A dieci giorni dal voto finale per l'Eliseo, continua la campagna di Emmanuel Macron e di Marine Le Pen alla ricerca di voti per il ballottaggio del 24 aprile.

Macron punta sulle rinnovabili

Il presidente uscente sta puntando sui temi come l'ambiente e l'ecologia, con l'obiettivo di difendere le energie rinnovabili, punto di differenza fondamentale con la candidata del Rassemblement National. In programma, dopo un'intervista alla radio France Bleu, ci sono le visite a una importante piattaforma di container francese e quella in una fabbrica di produzione di energia eolica in mare, Siemens Gamesa.