Biden attacca Putin: “Vuole cancellare ucraini, cerca un genocidio”

Il presidente statunitense torna alla carica contro il suo omologo russo. "Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro quello che sembra a me è un genocidio". Zelensky lo loda: "Parole vere da un vero leader". Intanto gli Usa sono pronti a dare altri 700 milioni in assistenza militare

"Ho parlato di genocidio perché è sempre più chiaro che Putin sta cercando di cancellare l'idea di essere ucraini". Il presidente statunitense Joe Biden torna ad attaccare direttamente il presidente russo Vladimir Putin. A chi gli chiedeva se in Ucraina fosse in corse un genocidio, l’inquilino della Casa Bianca ha detto: "Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me” (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Il plauso di Zelensky vedi anche Ucraina, i servizi segreti arrestano l'oligarca filo-Putin Medvedchuk Frasi che sono state molto apprezzate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Parole vere da un vero leader” per aver parlato per la prima volta di "genocidio" in Ucraina. Zelensky interviene anche sulla cattura dell'oligarca Viktor Medvedchuk da parte degli 007 ucraini. Il fedelissimo di Putin potrebbe essere riconsegnato alla Russia - è la proposta - in cambio del rilascio degli uomini e delle donne ucraini detenuti dai russi. Altro fronte aperto per Zelensky è quello con la Germania, dopo il plateale no alla visita del presidente Frank-Walter Steinmeier a Kiev. Steinmeier non sarebbe gradito per la sua vicinanza alla Russia degli ultimi decenni.

Usa verso altri 700 milioni in assistenza militare vedi anche Armi chimiche, la Russia può davvero usarle nella guerra in Ucraina? Intanto gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare altri centinaia di milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali la cifra sarebbe di circa 700 milioni di dollari con la quale salirebbero a 3 miliardi i fondi stanziati per il paese da Joe Biden da quando ha assunto l'incarico. Putin: negoziati in un vicolo cieco Continua nel mentre a crescere la preoccupazione per le accuse sull'impiego di armi chimiche da parte delle forze russe a Mariupol. Occhi e mucose infiammate, secchezza delle fauci, difficoltà respiratorie, tachicardia i sintomi più comuni. Nell'assedio infinito di Mariupol, dove secondo le ultime stime del sindaco i morti sono almeno 21mila, i russi avrebbero attaccato anche con bombe al fosforo. Sostanze tossiche fatte piovere da un drone che ha preso di mira i difensori della città portuale strategica, sempre più schiacciata sotto il peso dell'offensiva. Ma Putin non arretra. I negoziati - dice - sono "in un vicolo cieco" per colpa degli ucraini, e la Russia continuerà la guerra per raggiungere quello che era il suo "nobile" obiettivo fin dal principio: la conquista dell'intero Donbass per proteggere la popolazione locale di etnia russa. E respinge tutte le accuse, liquidando come "un fake" il massacro di Bucha.