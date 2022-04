Frank James, chi è il ricercato per l'attentato a New York

Sessantadue anni, residente sia a Philadelphia che in Wisconsin, "la persona di interesse" che sarebbe l'indiziato della sparatoria a Brooklyn è ancora in fuga. Sui social postava video - definiti "preoccupanti" dalle forze dell'ordine - in cui accusava il sindaco di New York Eric Adams per la cattiva gestione del problema dei senzatetto. Si è risaliti alla sua identità grazie a una carta di credito trovata in metropolitana