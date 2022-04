Alcune persone sarebbero rimaste ferite in una sparatoria mentre si trovavano nella metro a Brooklyn. Non si conoscono ancora i dettagli di quanto è avvenuto, ma il dipartimento di polizia di New York ha chiesto alle persone di evitare la zona della 36esima strada e della 4th Avenue. Secondo quanto si apprende, le forze dell'ordine starebbero investigando anche su alcuni ordigni rinvenuti nel luogo dell'accaduto.

Cosa sappiamo

Secondo quanto riporta il New York Times, la sparatoria sarebbe avvenuta durante l'ora di punta e pare che siano almeno cinque le persone colpite di cui al momento non si conoscono le condizioni. La CNN parla invece di 13 feriti. A sparare sarebbe stata invece una persona con una maschera antigas e un giubbino arancione, che sarebbe ora ricercata. La polizia sarebbe stata allertata intorno alle 8:30 ora locale e sollecitata a intervenire nella stazione della metro della 36esima strada. Agli agenti sarebbe stato detto che all'interno della stazione c'era anche del fumo, la cui causa non è tuttora stata accertata. Sarebbero però stati rinvenuti degli ordigni. Secondo quanto si apprende, non sono esplosi e sono al momento al vaglio degli inquirenti. La situazione sarebbe stata aggravata dal panico. Alcune persone avrebbero cercato di ripararsi lanciandosi in un treno che stava per passare e anche per questo sulla banchina ci sarebbe del sangue.