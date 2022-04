Attentato New York, spari in metropolitana: è caccia all'uomo. DIRETTA

Almeno 13 persone sono rimaste ferite in una sparatoria nella metropolitana di New York, alla stazione di Sunset Park a Brooklyn, e la polizia ha già avviato una caccia all'uomo. Le prime immagini mostrano persone stese a terra sulla banchina, vigili ma ferite e altre che cercano di tamponare il sangue con magliette e camicie. Secondo Cnbc, nel momento in cui la sparatoria è iniziata alcuni feriti si sono lanciati in un treno che stava passando per scappare. La persona sospettata di aver aperto il fuoco indossava una maschera antigas e un giubbino arancione, riporta la Cnn precisando che si tratta di un uomo. Secondo i media locali, il sospettato era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority.