Guerra Ucraina, come potrebbe cambiare il piano di difesa dell'Europa

In un'intervista a The Telegraph, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto che l'alleanza sta elaborando un piano per schierare una presenza militare permanente ai confini con la Russia. L'obiettivo sarebbe quello di prevenire un eventuale attacco russo alla luce di questa 'nuova normalità' in Europa

In un’intervista al quotidiano britannico The Telegraph, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha rivelato che l’alleanza sta elaborando un piano per dispiegare ai suoi confini una forza militare su vasta scala per fronteggiare una futura aggressione russa

Più nel dettaglio, riporta il giornale, Stoltenberg ha detto che la Nato è nel mezzo di una “trasformazione fondamentale”, che rifletterà le conseguenze sul lungo termine delle azioni del presidente russo Vladimir Putin, e ha rivelato che la presenza relativamente piccola dell’alleanza sul fronte orientale sarà sostituita da forze sufficienti a respingere un eventuale tentativo di invasione di Stati membri dell’alleanza, come l’Estonia, da parte della Russia