Ucraina, comandante ceceno Kadyrov: “Prenderemo Kiev e le altre città”

Il capo della repubblica russa della Cecenia alla guida di alcune milizie: "In primo luogo libereremo completamente Lugansk e Donetsk. Ci sarà un'offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi". Gli analisti confermano che il conflitto si sta spostando a sud e a est del Paese: Mosca sarebbe pronta a un attacco militare tra Izium e Dnipro, la prossima battaglia cruciale potrebbe essere quella per il controllo di Slovyansk

"Ci sarà un'offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. In primo luogo libereremo completamente Lugansk e Donetsk, e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città". A dirlo - citato dal The Guardian - è Ramzan Kadyrov, capo della repubblica russa della Cecenia e comandante delle milizie cecene impegnate nella guerra in Ucraina, in un video pubblicato sul suo canale Telegram. Le forze armate di Mosca sono pronte a una nuova offensiva nel Donbass, spiegano numerosi analisti sulla base delle immagini satellitari che mostrano centinaia di veicoli militari in movimento, mentre su Twitter il DefenceHQ - il canale di notizie ufficiale del ministero della Difesa britannica - conferma che il conflitto si sta concentrando nell'est del Paese. E il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ribadito le sue richieste all'Occidente: "Abbiamo bisogno di armi. Ho il 100% della fiducia nelle forze armate ucraine ma non ho fiducia sul fatto che riceveremo quello di cui abbiamo bisogno" (SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

“Prossima offensiva tra Izium e Dnipro” approfondimento Guerra Ucraina, come potrebbe cambiare il piano di difesa dell'Europa Secondo alcuni analisti statunitensi interpellati dal New York Times, la Russia è pronta a un'offensiva militare tra Izium e Dnipro, nell'est dell'Ucraina. L’attacco dovrebbe iniziare nella cittadina di Izium e proseguire fino a Dnipro, considerata un "obiettivo strategico". Gli analisti - riporta il Nyt - hanno esaminato alcune immagini satellitari che mostrano centinaia di veicoli militari in movimento verso Izium, situata a circa 230 chilometri a est di Dnipro. A Mariupol i combattimenti sono sempre più intensi e le forze russe sono riuscite a conquistare nuovo terreno: la città sudorientale portuale ucraina, assediata ormai da settimane, ora è divisa in due parti, afferma l'equipe di esperti dell'Institute for the Study of War nel suo ultimo report. I combattenti ucraini - circa 3.000 - si trovano nel porto principale a sud-ovest e nell'acciaieria Azovstal a est.

Il controllo di Slovyansk approfondimento Guerra in Ucraina: i reportage e le dirette di Sky TG24. VIDEO Secondo il think tank statunitense Institute for the Study of War, la prossima battaglia cruciale della guerra sarà probabilmente quella per il controllo di Slovyansk, cittadina nella regione di Donetsk (est) situata in una delle zone contese tra Izium (a nord) e Kramatorsk (a sud). Sempre secondo l'Isw, se le truppe russe che avanzano da Izium riusciranno a prendere Slovyansk, potrebbero quindi scegliere di avanzare a est verso Rubizhne per circondare un gruppo relativamente piccolo di forze ucraine, oppure dirigersi più a sud per circondare un contingente ucraino più grande. Inoltre, se Mariupol dovesse cadere in mano ai russi, potrebbero essere disponibili anche più truppe per spingere verso nord nell'area a ovest di Donetsk. Secondo l'ex brigadiere Ben Barry, oggi analista dell'International Institute for Strategic Studies, è probabile che le forze russe facciano un uso massiccio dell'artiglieria per abbattere le difese ucraine dal cielo prima di avanzare via terra. Un attacco frontale con la fanteria, senza prima un pesante bombardamento di artiglieria delle truppe ucraine, rischierebbe infatti di infliggere pesanti perdite ai russi, aumentando notevolmente il rischio di sconfitta.

Le informazioni dell’intelligence britannica vedi anche Guerra Ucraina, Boris Johnson a Kiev: “Uk invia nuovi aiuti militari” Nell’est dell’Ucraina, afferma l’intelligence britannica, si registrano adesso tutti gli assi di avanzamento russi da parte di tre grandi raggruppamenti di altrettanti distretti militari: l'Occidentale, il Meridionale e il Meridionale e Aviotrasportato. I russi avanzano in queste ore verso Izium, a sudest di Kharkiv, con il raggruppamento del distretto militare Occidentale; verso Lugansk, Donetsk e Mariupol con il raggruppamento del distretto militare Meridionale, e dalla penisola di Crimea con il raggruppamento del distretto militare Meridionale e Aviotrasportato verso Zaporizhzhia, Berdyansk e un territorio conteso a est di Mykolaiv. L'area già sotto il controllo russo si estende dalla regione di Kharkiv fino al Donbass al sud, per proseguire verso sudovest lungo il Mar d'Azov fino a Kherson con almeno sette aree che l'intelligence militare britannica definisce come “contese”.