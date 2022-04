Guerra Ucraina, Parolin: viaggio di Papa Francesco a Kiev è possibile

L'ipotesi di un viaggio del Pontefice non è impraticabile "ma ci devono essere le condizioni” ha detto il segretario di Stato Vaticano ai giornalisti al termine di un convegno a Radio Vaticana. Lo stesso Bergoglio, del resto, non lo aveva escluso

Un viaggio del Pontefice a Kiev non sembra proibitivo, si può fare secondo il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che ha dichiarato ai giornalisti al margine di una conferenza stampa "ci devono essere le condizioni che da parte ucraina sembrano esserci, perché è stata data ampia assicurazione che non ci sarebbero pericoli”. E fa riferimento anche ai vari viaggi che sono stati fatti da altri leader. “Mi pare sia andata la presidente del Parlamento europeo, ci andrà la presidente della Commissione” ha sottolineato il cardinale. “Si tratta di capire quali conseguenze può avere, valutare se davvero può portare o contribuire alla fine della guerra, è su questa valutazione ancora che si sta ragionando" ( GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Per Parolin bisogna tenere conto anche dei rapporti con gli ortodossi russi: "sapete che la situazione è estremamente delicata - ha detto - certamente il Papa non andrebbe per prendere posizioni né a favore dell’uno né a favore dell’altro come ha sempre fatto, però bisognerà tenere conto anche di questo aspetto nella considerazione globale della possibilità di fare o non fare questo viaggio". Su un incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca Kirill di cui si parla dall’anno scorso il cardinale Parolin ha detto: “Ci sono varie ipotesi circa il luogo dell’incontro, la ricerca è un luogo neutro, questa è un po’ la condizione, si sta lavorando anche da parte nostra ma non c’è niente di deciso”.