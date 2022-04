Guerra in Ucraina, il racconto di una soldatessa a Sky TG24

La guerra in Ucraina ha portato a imbracciare le armi non solo agli uomini, ma anche alle donne. Sky TG24 ha raccolto la testimonianza di Rosa, ex fioraia a ora membro dei Corpi Volontari di Difesa Territoriale, impegnata ad Odessa con le truppe di Kiev a contrastare l'invasione russa ( GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

"Avevo un negozio di fiori, facevo stare bene le persone"

"Avevo un negozio di fiori prima della guerra, facevo decorazioni per matrimoni, mi occupavo di feste e celebrazioni. Era specializzata nel fare stare bene le persone. Ho sempre saputo che mi sarei offerta volontaria, lo so dal 2014 quando ho lavorato nel Donbass, così come tanti miei amici e molti familiari, con o senza l’uso delle armi", racconta. "Ho sempre messo la mia esperienza al servizio della logistica, così come adesso che mi occupo di logistica e cibo per le truppe", dice. "Siamo pronti a tutto sin dall’inizio, se ci sarà bisogno di andare al fronte andremo. Qui per esempio abbiamo una cucina mobile che all’evenienza serve per rifocillare i nostri guerrieri durante la battaglia. Ma sapevamo che esisteva questa possibilità, e a parte aiutare i soldati con il cibo, se ci fosse bisogno di imbracciare un’arma lo faremmo".