Guerra in Ucraina, Biden: sarà lunga ma Russia può essere sconfitta

Usa Weekly News, Biden “non si scusa” per le parole su Putin

Joe Biden non si scusa per le parole usate su Vladimir Putin e per aver chiesto un cambio di regime in Russia. “Non credo” – ha aggiunto il presidente – “che le mie parole porteranno a un cambiamento di politica o della situazione in atto. In quel momento stavo esprimendo l’indignazione morale che ho provato nei confronti del modo in cui Putin si sta comportando e delle azioni di quest’uomo”. Sul fronte interno, però, è pronto un ritorno inaspettato: quello di Sarah Palin A cura di Valentina Clemente

“Non mi scuso” per le parole usate su Putin, per aver chiesto un ''cambio di regime'' in Russia. Così il presidente Joe Biden alla Casa Bianca ha detto che “non cambia idea'” rispetto al presidente russo. Non credo, ha aggiunto Biden, che ''le mie parole produrranno un cambiamento di politica'' o della situazione in atto. “Stavo esprimendo l'indignazione morale che ho provato nei confronti del modo in cui Putin si sta comportando e delle azioni di quest’uomo”, ha aggiunto

Joe Biden ha confermato che ci sarà “una risposta significativa'” a un eventuale attacco chimico da parte della Russia. Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, Biden ha però evitato di entrare nei dettagli. “La Nato non è mai stata così forte come lo è oggi”, ha detto. Biden ha quindi aggiunto di non essere per niente preoccupato che i suoi commenti possano aggravare il conflitto o indebolire la Nato