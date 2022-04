Ucraina, matrimonio tra le macerie a Kharkiv

Mondo

È possibile processare la Russia per crimini di guerra? Cosa sappiamo

Il fatto che Mosca non abbia ratificato il trattato che ha istituito la Corte penale internazionale rende più difficile assicurare i responsabili alla giustizia. Questo non è tuttavia l'unico ostacolo con cui gli investigatori che lavorano sul caso dovranno fare i conti

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, la Russia è stata accusata più volte di aver commesso crimini di guerra. È successo, per esempio, dopo il bombardamento dell’ospedale pediatrico a Mariupol e dopo che alcuni esperti hanno confermato a varie testate l’utilizzo delle cosiddette bombe a grappolo. Nelle ultime ore, si è tornato a parlarne per via del massacro perpetrato a Bucha

Qui sono stati trovati cadaveri dei civili per strada e fosse comuni. Alcuni testimoni hanno parlato di esecuzioni sommarie e di donne ucraine usate come schiave dai soldati russi. "I rapporti che emergono da questa e altre aree sollevano seri e inquietanti interrogativi su possibili crimini di guerra, gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani", ha detto l'Alto Commissario per i Diritti Umani, Michelle Bachelet