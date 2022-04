Guerra Ucraina, Zelensky: madri russe vedano quanto accaduto a Bucha

Mondo

Il capo di Stato che Mosca ha chiesto di rimuovere e che si trova oggi a guidare un Paese in guerra, era un politico senza esperienza, noto ai più come attore comico. La sua prima lingua non è l'ucraino e nel primo periodo alcuni osservatori sostenevano fosse filorusso

Volodymyr Zelensky è il presidente dell'Ucraina in uno dei momenti più difficili della sua storia. Il Paese è stato invaso dalla Russia a partire dal 24 febbraio 2022. Nelle prime fasi della guerra, il leader ucraino ha dovuto respingere le voci che lo volevano in fuga . “Non credete alla fake news, sono ancora qui”, ha detto. Ecco chi è Zelensky

Zelensky ha 44 anni ed è a capo del Paese dalla fine di aprile 2019, mese in cui ha battuto il suo predecessore Poroshenko con oltre il 70% dei voti al secondo turno delle elezioni presidenziali. La sua vittoria non fu una sorpresa, anche se non aveva alcuna esperienza in politica: la campagna elettorale incentrata sulla lotta alla corruzione e al potere degli oligarchi - motivo per cui era definito populista - lo avevano reso il favorito e già al primo turno aveva ottenuto oltre 5,5 milioni di voti