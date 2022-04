Francia, Macron: “A qualche ora da Parigi si bombarda la democrazia”

A otto giorni dalle presidenziali, il capo di Stato uscente ha tenuto il suo unico evento elettorale a Nanterre e ha annunciato: "Innalzeremo l'età pensionabile a 65 anni. Bisognerà lavorare di più, come in Italia, Spagna e Germania”. Il candidato di En Marche ha poi fermato i fischi contro gli avversari di estrema destra e ha lanciato un appello: "Non li fischiate, combatteteli". E sulla guerra in Ucraina: "Il mondo di pace che credevamo immortale sembra sfaldarsi”

"Sono felice di essere qui tra voi oggi, mentre a qualche ora da Parigi si bombarda la democrazia". Ha esordito così il presidente francese Emmanuel Macron al Palasport della Défense Arena di Nanterre, dove ha organizzato il maxi-comizio che resterà l'unico evento elettorale della campagna lampo del presidente uscente in vista delle presidenziali del 10 aprile. Poi ha annunciato: "Innalzeremo l'età pensionabile a 65 anni. Bisognerà lavorare di più, come in Italia, Spagna e Germania”. Il candidato di En Marche, con lo slogan Macron Avec Vous, tenta di rilanciare una campagna elettorale oscurata prima dal Covid e poi dalla guerra in Ucraina, in un momento in cui è impegnato sul fronte internazionale anche come leader della Francia in veste di presidente di turno dell'Unione europea. Nel mirino del suo discorso, l'estrema destra e in particolare Marine Le Pen, avversaria già nel 2017 ma oggi seconda a pochi punti percentuali di distacco, stando agli ultimi sondaggi.