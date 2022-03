Mondo

Guerra in Ucraina, come Putin potrebbe perdere il potere

Il presidente russo sembra molto saldo nel suo ruolo e non ancora scalfito dagli insuccessi dalla guerra in Ucraina che, nelle intenzioni originali, si sarebbe dovuta concludere in pochi giorni. Dalla possibilità che venga messo in stato d'accusa a quella che venga rimosso con un golpe, ecco come potrebbe uscire di scena e quanto sono realistici i vari scenari

Durante la sua visita a Varsavia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che Putin è un "macellaio" e "non può rimanere al potere". Washington ha subito cercato di ridimensionare queste parole, spiegando che non intendevano né volevano presagire un cambio alla guida della Russia. Da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, però, ci si chiede spesso se questo attacco ingiustificato possa segnare la rovina di Putin e se ci sia la possibilità che al suo posto arrivi qualcun altro

Putin è diventato Presidente per la prima volta il 31 dicembre del 1999, quando Boris Eltsin lasciò l'incarico e lo scelse come suo successore. Da allora, è sempre rimasto al potere e avrebbe continuato a guidare di fatto il Paese anche durante gli anni in cui era "solo" primo ministro. Grazie anche al controllo sull'informazione e all'arresto dei suoi oppositori politici come Alexei Navalny, la sua presa sul Paese sarebbe ancora molto solida, ma non è detto che lo scenario non cambi