Guerra Ucraina, Erdogan: spero incontro Putin-Zelensky prima possibile

A Istanbul si è tenuto il primo incontro tra le due delegazioni in due settimane. Zelensky: 'Segnali positivi ma non ci fidiamo'. 'È stato raggiunto il più significativo progresso', ha detto il ministro degli Esteri turco Cavusoglu, spiegando che è atteso un nuovo incontro, ma senza fornire una data precisa

Si è conclusa la prima giornata di colloqui tra delegazioni di Russia e Ucraina al palazzo Dolmabahce di Istanbul. Questo è stato il primo in due settimane, per concordare un cessate il fuoco, o almeno un accordo sul soccorso umanitario agli sfollati. "È stato raggiunto il più significativo progresso nei negoziati in corso" ha detto il ministro degli Esteri turco Cavusoglu, aggiungendo che è atteso a breve "un nuovo incontro tra i ministri degli Esteri di Ucraina e Russia Dmytro Kuleba e Serghei Lavrov", ma senza specificare una data precisa