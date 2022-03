Usa, Pentagono: “Russia minaccia acuta ma Cina resta la priorità”

Le alte cariche dello Stato maggiore statunitense spiegano che bisogna “contrastare le ambizioni di Pechino nell’Indo-Pacifico" e “mantenere il vantaggio della deterrenza nucleare”. Aumentato il bilancio della difesa dell'8% per il 2023. Gli Stati Uniti inviano in Germania 6 aerei per la guerra elettronica

La Russia costituisce "una minaccia acuta" ma la maggiore priorità degli Stati Uniti, in campo di difesa, "rimane contrastare le ambizioni della Cina nell'Indo-Pacifico" (GUERRA UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ). Lo ha detto in conferenza stampa Michael J. McCord, direttore finanziario del Pentagono, illustrando il bilancio Usa per la difesa del 2023. Il governo degli Stati Uniti ha aumentato il bilancio della difesa per il 2023 dell’8%, portandolo a 773 miliardi di dollari, ha poi dichiarato il vice segretario alla Difesa Usa, Kathleen H. Hicks, spiegando che i maggiori fondi sono stati stanziati "avendo in mente l'Ucraina". Secondo Hicks, il quadro di sicurezza affrontato dagli Usa è "radicalmente cambiato rispetto a quello successivo agli attentati dell'11 settembre" con "Cina e Russia che costituiscono le sfide strategiche prioritarie". Washington dovrà "concentrarsi sulla difesa dell'Indo-Pacifico e dell'Europa".

Usa inviano in Germania 6 aerei per guerra elettronica

leggi anche

Guerra Ucraina, Zelensky: “Su invio armi Occidente senza coraggio"

Il Pentagono ha annunciato l'invio in Germania di sei aerei della Marina specializzati in guerra elettronica, insieme a circa 240 militari della Us Navy, per rafforzare il fianco orientale della Nato. I velivoli EA-18G "Growler", di stanza alla base navale di Whidbey Island, nello Stato di Washington, arriveranno lunedì alla base aerea di Spangdahlem ma, ha precisato il portavoce della difesa Usa John Kirby, non saranno usati per il conflitto in Ucraina.