Guerra in Ucraina, la canzone-lettera russa. VIDEO

Sono tanti i cittadini russi che in Ucraina hanno fratelli o sorelle se non madri e padri. Sono ancora di più i cittadini di San Pietroburgo, Mosca ma anche Ekaterinburg e Novosibirsk che hanno amici a Kiev, Mariupol, Kharkiv, Kherson. È a tutti loro che un giornalista e una musicista russi hanno deciso di dedicare una canzone che sembra più una lettera. La domanda che rivolgono a familiari e amici ucraini, costretti a lasciar le loro case per cercare riparo dalle bombe, è una sola, la più semplie e chiara di tutte: "Come stai, ora che devi vivere nel sotterraneo?".

"Sole nero"

Il brano musicale si intitola "Sole nero". Scritto dal giornalista Valery Panyushkin e composto dalla musicista Alexandra Zhitinskaya è stato pubblicato in anteprima sul canale YouTube del quotidiano russo di opposizione Novaja Gazeta. Il giornale, uno dei pochi rimasti a fare informazione libera in Russia, qualche giorno fa è anche andato in stampa con due pagine bianche per protestare contro le recenti norme anti-fake news emanate dal Cremlino che prevedono la detenzione fino a 15 anni per chi diffonda notizie false sulll'invasione in Ucraina. È vietato persino scrivere e usare la parola "guerra", ed è per questo motivo che anche nel brano musicale è stata censurata.