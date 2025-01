Nuova Caledonia, attacco mortale di uno squalo: ucciso un subacqueo

Un uomo di 40 anni è stato ucciso da uno squalo nel nord della Nuova Caledonia. L'uomo, originario dell'isola di Maré, nella parte orientale del territorio francese d'oltremare, si trovava con la sua famiglia sull'isolotto di Kendek, dove stava praticando pesca subacquea. Rimasto gravemente ferito al braccio da uno squalo e privo di sensi, il 40enne è stato trasportato dai parenti nella vicina cittadina di Koumac, sulla Grande Terre, l'isola principale della Nuova Caledonia, prima di essere soccorso dai pompieri volontari e dal pronto intervento. Il medico d'urgenza ha constatato il decesso dopo qualche ora, nonostante i tentativi di rianimazione.

Aperta un'inchiesta per identificare la specie coinvolta

La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte e cercare di identificare la specie di squalo coinvolta. Nel giugno 2024, a Poindimié, nel Nord-est della Grande Terre, si era verificato un altro attacco di squalo. Secondo le informazioni fornite dal pubblico ministero, un uomo che in quel momento stava facendo kitesurf è annegato prima che il suo corpo venisse attaccato da diversi esemplari.