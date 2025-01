Berlino, esplosione davanti a un commissariato: due agenti feriti

I due stavano prendendo parte a "un normale servizio di sicurezza", ha spiegato la polizia della capitale tedesca. Secondo le prime indagini, "un oggetto non identificato è esploso, provocando gravi ferite al volto e agli occhi". Un agente è rimasto vittima di un "trauma sonoro" ed entrambi hanno dovuto ricorrere a cure mediche

Due agenti di polizia tedeschi sono rimasti feriti, uno gravemente, in un'esplosione avvenuta ieri sera nei pressi della recinzione di un edificio della polizia in un quartiere di Berlino: a riferirlo è stata la stessa polizia della capitale tedesca. "Verso le 20.20, si è verificato un grave incidente di sicurezza presso la recinzione di un edificio nel quartiere di Wittenau, a nord di Berlino, durante il quale due agenti di polizia sono rimasti feriti", ha spiegato la polizia su X. I due stavano prendendo parte a "un normale servizio di sicurezza", ha aggiunto il comunicato. "Secondo le prime indagini, un oggetto non identificato è esploso, provocando gravi ferite al volto e agli occhi dell'agente, che e è rimasto vittima di un "trauma sonoro". Entrambi hanno dovuto ricorrere a cure mediche.