In Russia la popolazione sta vivendo con molta preoccupazione la guerra, non solo per le sanzioni internazionali (LO SPECIALE SULLA GUERRA - GLI AGGIORNAMENTI - I VIDEO E REPORTAGE DI SKY TG24). Putin sta facendo i conti sui numeri del suo esercito. "Non invierò riservisti, né militari di leva. Gli obiettivi prefissati sono eseguiti solo da militari professionisti" aveva detto giorni fa il presidente russo, sottolinenando che non rispondere al servizio di leva sarà presto considerato un reato. In parte si tratta di ragazzi sotto le armi, che spesso non sanno bene perchè sono mandati al fronte. Di sicuro resta che l'esercito abbia un problema con i numeri degli uomini a disposizione per combattere. Si susseguono voci sul reclutamento, nelle città russe, di immigrati dell’Asia centrale, con la promessa che venga loro concessa la cittadinanza dopo un periodo di servizio in Ucraina. Tra pochi giorni, poi, iniziano a terminare il servizio di leva 130 mila giovani arruolati l’anno scorso e ci sono pressioni perché si raffermino. Non si tratta di professionisti, ma hanno comunque esperienza utile in questo momento. Se poi fosse necessario, si ricorrerebbe all’aiuto della Bielorussia di Lukashenko che si è detto disponibile a mandare in guerra i suoi.