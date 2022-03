Gb, Kate e William in Belize per il royal tour ai Caraibi

È iniziato il primo viaggio della coppia reale dall’inizio della pandemia. Viaggio che rientra nelle attività dell’anno dedicate al Giubileo di Platino di Elisabetta II che segna i 70 anni di regno della sovrana ascolta articolo Condividi

È il primo viaggio dall’inizio della pandemia quello che William e Kate hanno iniziato in Belize per la prima tappa di un tour dei Caraibi che vedrà il duca e la duchessa di Cambridge anche in Giamaica e alle Bahamas. Il viaggio rientra nelle attività dell'anno dedicate al Giubileo di Platino di Elisabetta II che segna i 70 anni di regno della sovrana britannica.

Un viaggio tra le proteste Il tour è però stato segnato dalle proteste al punto che una sosta in una piantagione di cacao di un villaggio indiano è stata eliminata dal programma per le contestazioni dei residenti. A rivelarlo il Daily Mail. Il villaggio di Indian Creek infatti è in lite da tempo con l'organizzazione caritatevole "Flora e Fauna" in cui William è coinvolto, per una proprietà contestata. I residenti quindi, come gesto simbolico, si sono opposti all'atterraggio dell'elicottero reale sul campo di calcio del villaggio. Nel frattempo “Flora e Fauna International” ha dichiarato di aver acquistato la terra a beneficio dell'integrità ecologica dell'area, delle comunità dei residenti e del Belize nel suo complesso, e si è impegnata a mantenere "un dialogo aperto e costruttivo" con la comunità locale. Il governo del Belize ha comunque confermato che il programma è cambiato con una visita prevista presso un altro sito.

Le tappe del viaggio approfondimento William e Kate in tour per il Giubileo della regina Elisabetta William e Kate visiteranno i siti storici dei Maya e celebreranno la ricca cultura della comunità Garifuna oltre ad esplorare la biodiversità del Paese. Alle Bahamas, invece, faranno tappa in varie isole e assisteranno a una celebre parata Junkanoo. In Giamaica, infine, si incontreranno con la Jamaican Defence Force e celebreranno l’eredità di Bob Marley e di altri musicisti giamaicani rivoluzionari, insieme a potenziali star del futuro.

L’ obiettivo del viaggio approfondimento Kate, William e i figli, cartolina di Natale dalla Giordania Il viaggio arriva quasi 4 mesi dopo lo strappo di Barbados che ha votato per diventare una repubblica, tagliando i legami con la monarchia ma rimanendo parte del Commonwealth delle Nazioni a guida britannica. Il tour, che ha come obiettivo quello di rinsaldare i legami con le ex colonie dell’impero britannico, termirà con il rientro di William e Kate a Londra il 26 marzo.