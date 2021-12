Kate, William e i figli, cartolina di Natale dalla Giordania

Come da tradizione i duchi di Cambridge hanno augurato buone feste ai sudditi del Regno Unito e, anche per il Natale 2021, hanno pubblicato la consueta foto di famiglia. Quest'anno però la Royal Family ha scelto una location diversa dal solito, la Giordania, dove si sono recati in visita. Pubblicato da Kensington Palace sugli account dei social media dei Cambridge, lo scatto è accompagnato dalla didascalia: "Felice di condividere una nuova immagine della famiglia, che compare sulla cartolina di Natale di quest'anno".