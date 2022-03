Usa Weekly News, Biden: Putin è un criminale di guerra

16/20 Twitter SecMayorkas

Tps for Afghans in the Us - L’amministrazione Biden hanno annunciato che concederà agli afghani che vivono in territorio americano “protezione temporanea”, uno status che impedisce l'espulsione e concede il diritto di lavorare negli Usa per i prossimi 18 mesi. “Il Tps (Temporary protected status) proteggerà gli afghani che vivono negli Stati Uniti dal rischio di ritornare in una situazione non sicura”, ha dichiarato in una nota il Ministro per la sicurezza interna Alejandro Mayorkas