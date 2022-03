Terremoto in Giappone: almeno 2 vittime. Allarme tsunami rientrato

1/10 ©Ansa

Due persone sono rimaste uccise e circa 90 ferite per il violento terremoto che ha scosso ieri il Giappone orientale. Le due vittime si contano nelle contee di Fukushima e Miyagi nel Nord-est del Paese, come riporta l'Agenzia giapponese per la gestione degli incendi e dei disastri