Guerra Russia Ucraina, Belonika blogger russa incriminata da censura

Sport

Le immagini del ginnasta russo hanno fatto il giro del mondo, ma la lettera simbolo dell'appoggio alla guerra è comparsa anche in altri contesti legati allo sport, sia in Russia sia nel Donbass

Lo scorso 6 marzo, la foto di un ginnasta russo con la lettera Z in bella vista sul completo durante una premiazione fece il giro del mondo. L'atleta in questione era Ivan Kuliak , un ragazzo di 20 anni, arrivato terzo alla prova alle parallele in un evento di Coppa del Mondo a Doha. L'immagine si diffuse così rapidamente perché quella lettera simboleggia l'appoggio alla guerra russa in Ucraina e sul podio, in quell'occasione, c'era anche il 18enne ucraino Illia Kovtun, vincitore della gara

"L'ho vista nei mezzi militari e ho cercato cosa significava quel simbolo", avrebbe aggiunto. "Ho scoperto che significava 'per la vittoria' e 'per la pace'. Non volevo fare nulla di male a nessuno, ho solo mostrato la mia posizione. Come atleta, combatterò sempre per la vittoria e sarò sempre per la pace"