Guerra Ucraina-Russia, Biden pronto a fornire armi a Kiev secondo WSJ

Un miliardo di dollari in nuovi aiuti militari al governo ucraino. Secondo il Wall Street Journal fonti ufficiali confermerebbero l'annuncio dei fondi disponibili, a breve, da parte del presidente americano Joe Biden. La comunicazione potrebbe avvenire già domani, quando il presidente ucraino Volodymr Zelensky dovrebbe fare un appello al Congresso per ulteriori aiuti per difendere il suo Paese.

Le forniture militari

approfondimento

Il denaro proverrebbe dai circa 13,6 miliardi di dollari stanziati per l'Ucraina nel disegno di legge di bilancio omnibus firmato da Biden. Gli aiuti includerebbero nuove forniture degli stessi tipi di equipaggiamento militare di cui gli Stati Uniti affermano che gli ucraini hanno più bisogno: sistemi anti-corazza e antiaerei, comprese le difese aeree portatili come Javelins e Stinger. Secondo le stesse fonti Biden non dovrebbe annunciare un nuovo schieramento di truppe statunitensi in Europa, in aggiunta ai 15.000 militari già schierati dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.