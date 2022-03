Guerra Russia Ucraina, ente tedesco: sostituire l'antivirus Kaspersky

Il Bsi, l'Ente federale tedesco per la Sicurezza nella informazione tecnica, consiglia "di sostituire l'antivirus Kaspersky con prodotti alternativi". (GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN TEMPO REALE - LO SPECIALE )

"Considerevole rischio attacco informatico"

"L'azione delle forze armate e di intelligence in Russia e le minacce lanciate contro Ue, Nato e Germania nell'attuale conflitto armato - spiega - sono associate ad un rischio considerevole di successo di un attacco informatico. Un produttore IT russo può condurre operazioni offensive, essere costretto ad attaccare sistemi contro la sua volontà o essere spiato a sua insaputa come vittima di un'operazione informatica o essere utilizzato come strumento per attacchi ai propri clienti".