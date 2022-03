Ucraina, morta donna incinta fotografata all'ospedale di Mariupol

La donna era stata fotografata, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La foto fece il giro del mondo in pochi minuti. Ora è morta, secondo Ap e siti ucraini, insieme al bambino, che i medici non sono riusciti a salvare

E' morta la donna incinta fotografata all'ospedale di Mariupol bombardato. Lo scatto che la immortala è diventata una delle foto simbolo di quella tragedia (AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA - LO SPECIALE). La donna fu fotografata, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La foto fece il giro del mondo in pochi minuti. Ora è morta insieme al bambino, che i medici non sono riusciti a salvare. Lo riportano i siti ucraini e Ap. Un'altra donna, Marianna Pidhurska, la beauty blogger fotografata con il pigiama a pois mentre scendeva le scale tra le macerie, la sera del 10 marzo ha invece dato alla luce una bambina.