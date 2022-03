Guerra Russia- Ucraina, Cia: Putin non ha via d’uscita da guerra

Lo ha detto il direttore dell'agenzia, William Burns, nel corso di un'audizione davanti alla commissione Intelligence del Senato Usa. Ma c’è un altro allarme lanciato dalla Cia: la possibilità che Putin ricorra alle armi chimiche ascolta articolo Condividi

“Putin non ha una via d’uscita praticabile dalla guerra. Sta cercando di guadagnare tempo con queste finte trattative”. Non usa mezzi termini William Burns, direttore della Cia durante un’audizione davanti alla Commissione Intelligence del Senato (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - VIDEO).

“Putin prigioniero delle sue valutazioni sbagliate”

approfondimento DIRETTA Ucraina e Russia in guerra, le ultime news dell'11 marzo Burns sostiene anche che Putin sia prigioniero delle sue valutazioni sbagliate. Convinto di “avere attrezzato il sistema economico in modo da poter resistere alle sanzioni occidentali. Ma la realtà è molto diversa”. Non solo. Burns aggiunge che Putin ha rinchiuso il suo paese in una bolla di propaganda ma non sarà in grado di tagliare fuori all’infinito i cittadini dalla verità.

“Già adesso – sottolinea - vediamo che stanno filtrando le informazioni sui militari morti e feriti che stanno tornando in Russia. E le persone cominicano a rendersi conto delle dure conseguenze economiche delle sanzioni"

Burns aggiunge anche che Putin non aveva considerato la mossa del Tesoro americano che ha impedito alla Banca centrale di Mosca di manovrare le ingenti riserve di valuta pregiata (l’equivalente di 600 miliardi di dollari).

La minaccia delle armi chimiche approfondimento Guerra Ucraina, la Russia studia contro-sanzioni: le possibili mosse Rispondendo ad una domanda della senatrice repubblicana Susan Collins sulle armi chimiche in Ucraina, Burns è stato altrettanto chiaro sottolineando che la Cia valuta seriamente la possibilità che la Russia ricorra alle armi. "Questa è una cosa che, come tutti voi sapete bene, fa parte del comportamento della Russia. Hanno usato queste armi contro i loro stessi cittadini. Ne hanno almeno incoraggiato l'uso in Siria e altrove. Quindi, è una cosa che prendiamo molto sul serio” spiega Burns.

Nessun Missile Patriot Usa all’Ucraina approfondimento Russia, dove si trova Putin: le ipotesi, tra rifugi e bunker segreti Gli Stati Uniti comunque non forniranno batterie di missili Patriot all'Ucraina, ha riferito un'alta fonte del Pentagono, perché fornire a Kiev i Patriot costringerebbe gli Usa ad inviare truppe nel Paese, una possibilità che il presidente Joe Bien ha escluso. Secondo una fonte qualificata del Pentagono, le forze russe in Ucraina si sono "adattate" a lanciare armi “a lunga gittata” e hanno "superato" le iniziali difficoltà logistiche proprio attraverso il ricorso ad armi a lungo raggio lanciate contro i centri dove risiedono i civili ucraini.