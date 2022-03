Guerra in Ucraina, Eataly lascia la Russia

Chiuso l'accordo di franchising per il negozio di Eataly Mosca, unico punto vendita in Russia, aperto il 26 maggio 2017 nel centro commerciale Kievsky, con la gestione di partner locale. Sui mercati esteri Eataly è presente in 14 Paesi

Ancora un marchio lascia la Russia. Stavolta a farlo è Eataly, azienda presente sui mercati esteri in 14 Paesi. Nel dettaglio è stato chiuso l'accordo di franchising per il negozio di Eataly Mosca, unico punto vendita in Russia, aperto il 26 maggio 2017 nel centro commerciale Kievsky, con la gestione di partner locale.