Guerra in Ucraina, in Uk accolti solo 50 profughi: polemica su governo

Norme e limiti di ingresso

Il premier britannico, assieme a Biden, Macron ed il cancelliere tedesco Scholz è stato in questi giorni di guerra attivo nella diplomazia e disponibile ad aiutare la difesa di Kiev. Ma la risposta del suo governo di fronte al conflitto contro l'invasione russa è risultata essere più frenata. Il Regno Unito, come comunicato ieri dall’Home Office, il ministero dell’Interno, ha accolto sinora soltanto 50 profughi provenienti dall’Ucraina. Londra resta, così, in coda tra i Paesi europei sul fronte dell’accoglienza a causa di alcune norme burocratiche che limitano l’ingresso nel Paese. Questo perché il governo permette l’ingresso solo a profughi solo se parenti di cittadini ucraini già regolarmente residenti in Inghilterra, e non come accade nel resto d’Europa. Ad esempio in Italia sono stati accolti 17mila ucraini, stessi numeri anche in Germania.

"I numeri cresceranno"

BoJo ha chiarito anche stamattina, riferisce Repubblica, che sul tipo di accoglienza non intende fare passi indietro. In Inghilterra si continuerà con controlli e una selezione delle persone in fuga dall'Ucraina. In risposte alle polemiche sollevate da queste norme inglesi il ministro dell’Interno Priti Patel ha voluto sottolineare che i dati forniti dall’Home Office sono dati parziali e “presto i numeri cresceranno molto rapidamente, per arrivare a decine di migliaia in pochi giorni“. Il ministro dell'Interno ha visitato un centro di accoglienza per rifugiati ucraini a Medyka, uno dei principali valichi di frontiera tra Polonia e Ucraina. Accompagnata dal vice ministro dell'Interno polacco Bartosz Grodecki, ha incontrato famiglie, donne e bambini che faranno domanda per unirsi ai familiari nel Regno Unito. Ha parlato loro del regime per la famiglia in Ucraina del governo del Regno Unito, che consente ai familiari stretti ed allargati di cittadini britannici e persone stabilite nel Regno Unito di venire nel paese, e ha annunciato che coloro che si uniscono alla famiglia attraverso il regime avranno ora un congedo per 3 anni – dando loro certezze e assicurando il loro futuro nel Paese.