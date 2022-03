Ucraina, la tiktoker Valerisssh racconta la guerra con musica e ironia

Mondo

Facebook, Twitter e Tik Tok: in Russia scatta la censura

Da quando è iniziato il conflitto contro Kiev, Mosca ha ulteriormente colpito la libertà di stampa con una legge che punisce le 'notizie false'. Peskov: 'Stretta necessaria, guerra di informazione senza precedenti contro la Russia'. I provvedimenti non hanno colpito solo le testate nazionali, ma anche quelle straniere e i social network, che in alcuni casi sono stati costretti ad autolimitarsi per sicurezza. Intanto Bbc, Cnn, Bloomberg e Cbc sospendono le loro attività nel Paese

Per chi vive in Russia è sempre più difficile capire cosa sta accadendo in Ucraina e non cadere vittima della propaganda del Cremlino. Nel Paese sia Facebook che Twitter sono stati bloccati, alcuni giornali sono stati chiusi e altri servizi, fra cui Tik Tok, sono costretti ad autolimitarsi. La censura non risparmia nemmeno le testate straniere: in alcuni casi, l'accesso ai siti risulta bloccato. Una stretta sui media che "nasce dalla necessità urgente dettata da una guerra di informazione contro la Russia", ha detto il portavoce della presidenza Dmitry Peskov

Già prima del conflitto, la Russia era uno dei Paesi con minore libertà di stampa nel mondo. Reporters Without Borders la posizionava al 150esimo posto su 179. Nell’ultima settimana la situazione è ulteriormente peggiorata sia per alcuni provvedimenti presi da Roskomnadzor, l’agenzia statale delle comunicazioni, sia per l’approvazione di una bozza di legge che criminalizza la diffusione di presunte "notizie false" sulle operazioni militari