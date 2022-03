Ucraina, Zelensky a Putin: "Dialogo, ma non accetto ultimatum"

Il presidente ucraino, intervistato alla Abc, invita il suo omologo russo a uscire dalla sua "bolla" e consentire il "dialogo". Il presidente Usa e gli alleati hanno discusso della necessità di "continuare ad alzare i costi” per Mosca e della protezione dei civili che “deve avere la più alta priorità". Stallo nei negoziati: Kiev parla di “piccoli sviluppi positivi” ma la controparte si dice “insoddisfatta”. Pentagono: altri 500 soldati in Europa, saranno 100.000

L’obiettivo è fermare l’invasione russa, ma l’Ucraina non accetta ultimatum. A dirlo è il presidente Volodymyr Zelensky che, intervistato alla Abc, ha chiesto al suo omologo russo Vladimir Putin di uscire dalla sua "bolla" e consentire il "dialogo". Poi rispondendo a una domanda sulla proposta di Mosca di interrompere l'offensiva se Kiev rinuncia all'adesione alla Nato, riconosce la Crimea come territorio russo e riconosce l'indipendenza del Donbass, Zelensky ha commentato: "Questo è un altro ultimatum e non siamo per gli ultimatum". Intanto è ancora stallo nei negoziati, che proseguiranno giovedì, e Mosca - riferiscono le agenzie russe citando il ministero della Difesa - ha annunciato un cessate il fuoco locale in diverse città dalle 10 di martedì (le 8 in Italia) per consentire l'evacuazione dei civili attraverso corridoi umanitari. Il presidente americano Joe Biden si è riunito in videoconferenza con leader di Germania, Francia e Inghilterra, mentre il Dipartimento della Difesa americano ha ordinato l'invio di altri 500 soldati in Europa: lo riferisce l'agenzia Bloomberg citando un funzionario del Pentagono, secondo il quale gli Usa avranno circa 100.000 soldati in Europa ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO DEGLI INVIATI ).

"Il terzo round dei negoziati è finito. Ci sono piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica per i corridoi umanitari", ha annunciato in serata su Twitter il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak. Tuttavia Mosca non la pensa allo stesso modo: "Le nostre aspettative non sono state soddisfatte", ma "i negoziati continueranno", ha dichiarato il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass. "Non ci illudiamo di ottenere risultati definitivi nel prossimo round di colloqui, è un lavoro difficile", ha aggiunto Leonid Slutksy, altro negoziatore russo, citato da Interfax.

Usa e alleati: priorità alla protezione dei civili

Intanto il presidente americano Joe Biden ha parlato in videoconferenza con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson. I quattro leader hanno concordato sulla necessità di "continuare ad alzare i costi per la Russia per la sua ingiustificata e non provocata invasione dell'Ucraina", fa sapere la Casa Bianca, e hanno anche "sottolineato il loro impegno a continuare a fornire sicurezza, assistenza economica e umanitaria all'Ucraina". Al centro della videocall anche "la preoccupazione per un'ulteriore escalation russa e per la questione dell'assistenza umanitaria nell'area di crisi", si legge in una nota della cancelleria tedesca. I leader hanno "concordato che la protezione dei civili debba avere la più alta priorità" e che alla Russia resta la richiesta di "porre immediatamente fine" all'invasione che viola il diritto internazionale. Inoltre “preparano anche ulteriori possibilità di sostegno umanitario all'Ucraina. E sono stati concordi nell'affermare che ogni sforzo diplomatico per il superamento della crisi meriti sostegno".

Pentagono: "Da giorni nessun progresso significativo per la Russia"

"Crediamo che i russi non abbiamo compiuto nessun progresso significativo da giorni", ha detto poi il portavoce del Pentagono John Kirby nel suo briefing con la stampa. "Continuano la loro avanzata nel sud, con il controllo di piccolo centri, mentre nel nord non hanno conquistato nè Kiev nè Kharkiv". Quanto a Mariupol, "è circondata" dalle forze di Mosca ma "non ancora presa". Parlando del "grande convoglio" avvistato fuori da Kiev, Kirby ha spiegato che si trattava probabilmente di "rifornimenti" e non veicoli armati. Poi ha aggiunto: "Ci sono degli elementi di verità" nelle indiscrezioni che ritengono che la Russia stia cercando di reclutare "comnbattenti siriani" per la guerra in Ucraina.