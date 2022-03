Guerra Ucraina, cosa succede al convoglio russo di 60 Km vicino a Kiev

Un enorme convoglio militare, lungo oltre 60 chilometri, pronto a cingere d’assedio la capitale Kiev: la notizia, circolata nei giorni scorsi dopo la pubblicazione delle immagini di Maxar Technologies, aveva spaventato il mondo in vista di una possibile caduta della città o di una escalation della distruzione nel conflitto tra Russia e Ucraina. A oggi però il convoglio non ha ancora raggiunto la città, fermato da problemi di diversa natura. ( TUTTE LE NEWS LIVE - GLI SCENARI - LO SPECIALE - I VIDEO )

Fermo da tre giorni

Secondo quanto riportato dal New York Times, per l’intelligence britannica a giovedì il convoglio avrebbe fatto “pochi progressi tangibili negli ultimi tre giorni”. Per gli analisti citati dal quotidiano americano, il lunghissimo serpentone dovrebbe includere rifornimenti per i soldati, benzina per i mezzi militari e artiglieria pesante. All’ultimo aggiornamento d’intelligence disponibile il convoglio sarebbe fermo a una trentina di chilometri da Kiev.

Il ruolo della resistenza ucraina

L’intelligence britannica riporta come il convoglio sarebbe stato “rallentato da una ferma resistenza ucraina, da problemi meccanici e da congestione stradale”. La lunga fila si estenderebbe dall’aeroporto di Antonov fino al settore nord della città, per una distanza complessiva di circa 60 chilometri. Il convoglio non sarebbe però compatto: in alcune sezioni i veicoli sarebbero separati da una certa distanza, mentre in altre si muoverebbero a gruppo di due o tre.