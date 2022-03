Ucraina, la foto del teatro dell'opera di Odessa nel 1941 e oggi

Un muro di sacchi di sabbia a protezione dell'edificio dagli attacchi della guerra che sta infuriando da una settimana. La stessa struttura in una foto, scattata durante l'ultima guerra mondiale, dimostra che la storia si sta ripetendo

Un'immagine del palazzo neobarocco della città ucraina di Odessa, identica ad un'altra foto scattata, però, durante la seconda guerra mondiale. La comparazione delle due immagini è stata pubblicata su Twitter sul profilo di Momchil Ilker Ivanov: si vede il Teatro dell'Opera di Odessa come appariva nel 1941 e come è ora nel 2022. Si vede un muro di sacchi di sabbia a protezione dell'edificio dagli attacchi della guerra che sta infuriando, ormai, da una settimana.