Ucraina, testimonianza di Mariya Arzhanova: a Kharkiv uccidono civili

Guerra Ucraina, direttiva Ue per protezione temporanea sfollati: cos’è

Secondo le stime dell'Unhcr, i profughi stanno lasciando l’Ucraina a un ritmo di centomila al giorno. Potrebbero fuggire dal Paese verso l’Europa tra i 3 e i 7 milioni di persone. La Commissione europea e diversi Stati propongono di applicare per la prima volta la direttiva per la 'Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati”. Garantirebbe agli ucraini in fuga di soggiornare nell'Ue per un periodo di un anno (rinnovabile a due)

Con l’aggravarsi della guerra in Ucraina e la conseguente fuga dal Paese di centinaia di migliaia di persone, la Commissione europea e diversi Stati dell’Ue propongono di applicare la direttiva europea per la "Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati"

Dall’Italia, il premier Draghi, nel corso delle comunicazioni al Parlamento, ha spiegato che “nel Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Ue è stata valutata la possibilità, che l'Italia sostiene, di applicare per la prima volta la direttiva sulla protezione temporanea prevista in caso di afflusso massiccio di sfollati”