Ucraina, l'allenatore dello Shakhtar De Zerbi è in Romania

Il tecnico e gli altri componenti italiani dello staff della squadra ucraina sono arrivati nella notte in zona sicura, dopo essere stati evacuati ieri da Kiev. Ora per il gruppo, in tutto otto persone, si attende il rientro in Italia

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, e i componenti italiani dello staff della squadra ucraina sono arrivati nella notte in Romania, in zona sicura. De Zerbi era stato evacuato ieri dalla capitale ucraina sotto assedio. Ora per il gruppo, in tutto otto persone, si attende il rientro in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE DALLA GUERRA - LO SPECIALE SULLA CRIS I).

L'evacuazione dalla capitale

vedi anche

Guerra in Ucraina, il racconto degli inviati di Sky TG24. VIDEO

Prima di lasciare Kiev, De Zerbi era rimasto con lo staff italiano in un albergo della capitale e a Sky Sport 24 aveva detto: "Non era nostra intenzione fare gli eroi, siamo qui per fare il nostro lavoro che è il calcio, ma abbiamo giocatori che hanno già vissuto il 2014 nel Donbass. Finché il campionato non fosse stato sospeso trovavamo ingiusto partire. Rifarei la stessa scelta, ora la situazione è diversa e il calcio è sospeso. Stiamo cercando il modo per andare via".