Federcalcio ucraina chiede aiuto in chat media Euro 2020

Riattivata con un messaggio su Whatsapp la chat dove la federazione durante gli Europei di calcio comunicava con i giornalisti per informazioni di servizio. "Abbiamo bisogno della vostra voce", scrivono. E pubblica foto e video dal campo di battaglia ascolta articolo Condividi

Da chat per le informazioni di servizio durante gli Europei di calcio a strumento per chiedere aiuto e raccontare cosa sta davvero accadendo in Ucraina. (AGGIORNAMENTI LIVE DALLA GUERRA - LO SPECIALE SULLA CRISI)

La richiesta di aiuto approfondimento Il tennista russo n. 1 Medvedev: "A nome bambini chiedo la pace" Con un messaggio postato sabato 26 febbraio nella chat Whatsapp dei giornalisti che durante gli Europei di calcio della scorsa estate seguivano la nazionale di calcio ucraina, la federazione gioco calcio del Paese invaso dalla Russia si è rivolta ai media: "Abbiamo bisogno della vostra voce per per parlare della reale situazione in Ucraina!"

Il messaggio pubblicato sulla chat di Euro 2020 dalla Federcalcio ucraina per chiedere aiuto

Dallo sport alla cronaca approfondimento Guerra Russia-Ucraina, Roman Abramovich assiste ai negoziati La chat si è così trasformata in un canale per diffondere informazioni di cronaca sul campo, con il racconto dettagliato per iscritto dei movimenti delle forze armate e l'invio di foto e video di quanto successo nelle varie zone del Paese colpite dagli attacchi russi. "Siamo qui in Ucraina e pubblicheremo solo informazioni confermate!", si legge nel messaggio.

Una delle foto della distruzione in Ucraina pubblicata dalla chat media della Federcalcio ucraina