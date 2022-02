Guerra in Ucraina, Trump: “Con me presidente non sarebbe mai successo”

"Il problema non è che Vladimir Putin è intelligente, è che i nostri leader sono stupidi" dice l'ex presidente degli Stati Uniti dal palco della Conservative Political Action Conference a Orlando, in Florida. "Atroce" quanto sta accadendo in Ucraina e "coraggioso" il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ascolta articolo Condividi

“Se io fossi stato presidente, questo non sarebbe accaduto”. Non usa mezzi termini Donald Trump. La sua presidenza è stata la sola, nel 21esimo secolo, durante la quale la Russia non ha invaso un altro Paese. "Con Bush, la Russia invase la Georgia” dice l’ex inquilino della Casa Bianca dal palco della Conservative Political Action Conference, a Orlando in Florida. “Con Obama, la Russia invase la Crimea. Con Biden, la Russia ha invaso l'Ucraina”.

"Con me alla Casa Bianca niente guerra" approfondimento Accordo Ue, Usa, Gb e Canada: "Escluse da Swift alcune banche russe" "Se le nostre elezioni non fossero state rubate", quanto sta accadendo in Ucraina "non sarebbe accaduto. Se io fossi stato presidente, questo non sarebbe accaduto”, afferma Trump parlando di un Joe Biden "debole" e "incompetente". "Stiamo finanziando questa guerra acquistando il petrolio russo", mette in evidenza il tycoon precisando che a causa di Biden c’è una "guerra in Europa e una guerra energetica". "Da presidente si deve proiettare forza all'esterno. Nessuno dei cinque peggiori presidenti della storia americana ha fatto i danni che Biden ha fatto in così breve termine. Il nostro paese ha perso la fiducia in sé stesso",

Rischio guerra mondiale approfondimento Guerra in Ucraina, il racconto dell'inviato di Sky TG24. VIDEO E continua. L'invasione su più fronti dell'Ucraina da parte della Russia potrebbe portare a una "guerra mondiale": Joe Biden deve fare molto più che le sanzioni per fermare Vladimir Putin. "Avevo messo in guardia la Nato sui pericoli" posti dalla Russia, aggiunge l'ex presidente. "Dicevano che avrei portato l'America in guerra, sono quello che invece vi ha portato fuori dalla guerra", dice al pubblico della conferenza dei conservatori. “Come Paese non abbiamo più fiducia in noi stessi, ma torneremo a riaverla come mai prima". "Appena poco più di un anno fa - ha aggiunto - avevamo i confini più sicuri della storia, il carburante era ai minimi, l'economica che cresceva nel modo più veloce della storia, c'era pace in tutto il mondo. Ora aumenta il carburante, l'approvvigionamento arranca, l'inflazione è la più alta in quarant'anni, migliaia di clandestini entrano nel nostro Paese, gli omicidi sono in aumento nelle città governate dai democratici, la Russia sta decimando gli ucraini, la Cina punta Taiwan, l'America è stata umiliata nell'arrendersi in Afghanistan. E c’è una guerra in Europa. Joe Biden ha trasformato la stabilità in anarchia, e la sicurezza in catastrofe".