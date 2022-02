Ucraina, Zelensky: "Non ho risposto a Draghi? C'è la guerra qui"

Al premier italiano, che stamane spiegava senza accenni di rimprovero di non essere riuscito a contattarlo, il presidente ucraino via Twitter ha fatto sapere: "La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con lui ad un'ora precisa"

A testimonianza che la tensione tra Ucraina e Unione europea sia alta per come Bruxelles sta gestendo l’invasione russa del Paese arriva una polemica inattesa tra il presidente Zelensky e il nostro premier Draghi. Al presidente del Consiglio, che stamane parlando di Zelensky aveva detto di avere provato a contattarlo senza successo, il diretto interessato ha risposto via Twitter: “La prossima volta sposterò agenda bellica per parlare con lui”. Un tono decisamente sarcastico, considerato che quello di Draghi non sembrava avesse cenni di rimprovero o insofferenza. ( LIVEBLOG SULLA GUERRA - MISSILI SU KIEV: VIDEO )

Lo "scambio" di messaggi

approfondimento

Chi è Volodymyr Zelensky, da ex attore a presidente dell'Ucraina VIDEO

"La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un'ora precisa", ha scritto sul social il presidente, aggiungendo: "Questa mattina alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo”. In precedenza Draghi riferendo al Parlamento riguardo a Zelensky aveva detto: "Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky. E' stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky. E' nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l'Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l'obiettivo delle forze di invasione russa. E' stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo".