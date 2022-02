Russia-Ucraina, G7 Esteri: "Da Mosca sfida a ordine internazionale"

Ancora tensione fra Russia e Ucraina , con la diplomazia internazionale che si muove per evitare l’escalation. I ministri degli Esteri del G7 rimangono "gravemente preoccupati per il minaccioso accumulo di presenza militare russa intorno all'Ucraina, la Crimea e la Bielorussia" e chiedono a Mosca di "scegliere la via della diplomazia", "ritirare in modo sostanziale le forze militari dai confini dell'Ucraina e rispettare pienamente gli impegni internazionali". È quanto si legge nel documento finale del vertice di Monaco, e in cui si avverte Mosca: “Qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrà enormi conseguenze, comprese sanzioni finanziarie ed economiche coordinate su un'ampia gamma di obiettivi settoriali e individuali" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Intanto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, proprio intervenendo alla conferenza di Sicurezza di Monaco, ha garantito: “Noi difenderemo il nostro paese con o senza partner. Tutti devono capire che non stiamo chiedendo una donazione. Si tratta del vostro contributo alla sicurezza europea e internazionale”. L'Ucraina è "lo scudo dell'Europa" contro l'esercito russo, ha poi ricordato. Zelensky ha quindi proposto un incontro con Putin: “Non so cosa voglia, ecco perché suggerisco di incontrarci”.

Di Maio: “Diplomazia unica via”. Domani telefonata Macron-Putin

Segue la via della diplomazia anche l’Italia. Alla riunione del G7 Esteri a Monaco "ho aggiornato i miei colleghi su quanto discusso con i ministri Kuleba e Lavrov a nelle mie missioni a Kiev e Mosca. Entrambi hanno confermato di voler trovare una soluzione diplomatica”, scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb, sottolineando che "questa è la strada maestra da seguire, non ci sono alternative". "L'Italia sostiene l'integrità territoriale e la piena sovranità dell'Ucraina" ma "è imprescindibile il dialogo con la Russia. Ne ho discusso anche con il Segretario di Stato Usa Antony Blinken". E l'Italia "darà il massimo per favorire il dialogo tra le parti". Cerca la via della diplomazia anche la Francia: il presidente Emmanuel Macron e l'omologo russo Putin si sentiranno telefonicamente il 20 febbraio, alle ore 11, le 13 di Mosca, come riportato dall'emittente BfmTv dopo che il Cremlino aveva già confermato il colloquio, annunciato in precedenza dall'Eliseo.