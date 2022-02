Australia, attacco di uno squalo bianco a Sydney: morto un sub. VIDEO

Tragedia in Australia, dove uno squalo ha attaccato e ucciso un sub di 35 anni nelle acque antistanti la spiaggia di Little Bay, a sud est di Sydney. La vittima, come riporta la Bbc, si chiamava Simon Nellist e sarebbe un cittadino inglese. I testimoni hanno raccontato di aver visto lo squalo trascinare la vittima sotto la superficie. La polizia ha poi trovato resti umani nell'acqua nelle vicinanze e parti di una muta strappata. Si tratta del primo attacco mortale nella zona da 60 anni a questa parte.