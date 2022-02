Svizzera, al voto per vietare pubblicità tabacco e test su animali

Le urne si sono aperte oggi alle 10 ma la maggior parte delle persone ha già votato per posta. Secondo gli ultimi sondaggi, è molto probabile che passi il divieto di pubblicizzare sigarette e altri prodotti ascolta articolo Condividi

Giornata di referendum oggi in Svizzera. Due i temi in discussione: decidere se vietare la pubblicità dei prodotti del tabacco e gli esperimenti sugli animali. Le urne si sono aperte alle 10 ma la maggior parte delle persone ha già votato per posta.

No alla pubblicità del tabacco approfondimento Covid, Svizzera: nelle ultime 24 ore 10.894 contagi e 27 morti Secondo gli ultimi sondaggi, è molto probabile che passi il divieto di pubblicizzare sigarette e altri prodotti. Gli oppositori dell'iniziativa sostengono che sia un’iniziativa "estrema", tra questi il governo e Philip Morris International, la più grande azienda di tabacco del mondo, che, come British American Tobacco e Japan Tobacco, ha sede in Svizzera e ha contribuito a finanziare la campagna per il 'no' .

No a test su animali approfondimento Svizzera, referendum legge anti-Covid: il 62% dice Sì al Green Pass Ha poche chance di passare, invece, il bando per tutti i test sugli animali. Partiti, parlamento e governo si oppongono, avvertendo che un divieto del genere avrebbe conseguenze disastrose per la ricerca medica. Le autorità svizzere insistono sul fatto che il Paese abbia già una delle leggi più severe al mondo per i test sugli animali. Dagli anni '80 il numero di cavie utilizzate nel Paese è diminuito dai quasi due milioni all'anno a circa 560.000.