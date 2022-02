San Valentino: con nuove regole Brexit, in Gb a rischio fiori e doni

Il prossimo 14 febbraio è il primo importante banco di prova per le nuove regole commerciali sull'importazione di beni dall'Unione Europea entrate in vigore il primo gennaio e diversi distributori in Gran Bretagna temono di non poter far fronte alle richieste dei clienti. “Questa settimana abbiamo avuto problemi”, confermano dalla compagnia che importa vini in Uk Daniel Lambert Wines. E anche dalla società di logistica KlearNow fanno sapere: "Certe linee di prodotti hanno sperimentato ritardi superiori al normale"