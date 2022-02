6/11

Il kit calco mani 3D della Art King da la possibilità di immortalare i ricordi speciali con il kit per calco in gesso. Il cofanetto comprende un secchiello per l'impronta mani, alginato per calchi cromatico, gesso ceramico, carta vetrata, coppia di guanti, bastoncino in legno per la pulizia dell'impronta, pennello per colorare il calco e due colori (oro e argento) per pitturare lo stampo. Prezzo: 36,89 euro

Art King Kit Calco Mani